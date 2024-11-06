Украинское оружие может «достать» около трети ядерного арсенала России, — СМИ

Дальнобойные дроны и ракеты, которые есть у Украины, могут атаковать большое количество ядерных складов России. В «ненадежном положении» около трети ядерного арсенала страны-агрессора. Об этом сообщает Foreign Affairs.

По данным издания, около 30 процентов из примерно 5 580 российских ядерных боеголовок хранятся в тех местах, до которых достает украинское дальнобойное оружие.

Журналисты обратили внимание, что, поскольку украинские дроны уже достают до Москвы, то в радиусе их действия также находится по меньшей мере 14 российских ядерных хранилищ. Среди них:

— по крайней мере два находятся на расстоянии менее 160 километров от границы с Украиной;

— еще пять находятся на расстоянии менее 320 километров от границы с Украиной.

Foreign Affairs отмечает, что нежелание России должным образом обезопасить свои ядерные арсеналы в западной части страны «представляет собой страшную опасность».

Как предполагают журналисты, Россия может отказываться от перемещения своего ядерного арсенала подальше от границы по нескольким причинам. Одна из них — нежелание российского диктатора Владимира Путина показывать слабость, а вторая — неосознание российским руководством всей опасности такого хранения боеголовок.

Особенно уязвимы ядерные ракеты, когда их перевозят для обслуживания. Их направляют на железнодорожные пункты.

Напомним, Украина создает системы ИИ для своих дронов.