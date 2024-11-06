На Львовщине в квартире взорвалась граната. Ранен мужчина

В городе Шептицкий (бывший Червоноград) произошел взрыв в квартире жилого дома. В результате инцидента ранен мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

«Предварительно установлено, что в результате взрыва учебной гранаты травмы руки получил 27-летний мужчина, проживающий в квартире. На момент взрыва он находился в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Во время инцидента в квартире находились жена и ребенок пострадавшего, они не пострадали.

Полиция открыла уголовное производство за незаконное обращение с взрывчатыми веществами, что предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Правоохранители выясняют обстоятельства и происхождение гранаты.

Напомним, в Киеве мужчина швырнул гранату в жилой дом.