Стало известно, подпишет ли Зеленский скандальный закон о дровах

Президент Владимир Зеленский не подпишет закон об усилении ответственности за незаконное обращение древесины, который назвали законом о дровах. Об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин, сообщает BBC.

«Президент не будет подписывать этот закон», — заявил советник главы государства. О причинах он не уточнил.

Литвин также отметил, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек.

Верховная Рада приняла законопроект № 9665, предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

Если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, нарушителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Если стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен, тогда предусмотрен административный штраф от 34 тысяч гривен.

Напомним, цены на дрова в Украине хотят снизить.