Стало известно, подпишет ли Зеленский скандальный закон о дровах

Президент Владимир Зеленский не подпишет закон об усилении ответственности за незаконное обращение древесины, который назвали законом о дровах. Об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин, сообщает BBC.
«Президент не будет подписывать этот закон», — заявил советник главы государства. О причинах он не уточнил.
Литвин также отметил, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек.
Верховная Рада приняла законопроект № 9665, предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.
Если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, нарушителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Если стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен, тогда предусмотрен административный штраф от 34 тысяч гривен.
Напомним, цены на дрова в Украине хотят снизить.