МВФ оценил дефицит электроэнергии в Украине зимой

Заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард заявил, что пиковый дефицит электроэнергии в Украине в течение зимы 2024-2025 годов составит 3-4 гигаватта. Но он будет гораздо меньше влиять на наиболее важные сектора — сферу здравоохранения, обороны и т.п. Об этом Лессард сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, цифра дефицита электроэнергии сильно варьируется в зависимости от того, насколько холодной будет зима, от спроса, а также от того, что сейчас проводится много монтажных и ремонтных работ. Это оценка, у которой большая волатильность.

Лессард добавил, что сейчас трудно сказать, что этот разрыв означает для украинской экономики. Вопрос не только в том, сколько мощностей для генерирования и сколько можно импортировать, но и в спросе.

Представитель МВФ напомнил, что власти Украины ранее заявляли, что если возникнет дефицит электроэнергии, то, вероятнее всего, приоритет буде отдан критически важным секторам экономики.

«Следовательно, хотя разрыв может быть, его влияние на ВВП может оказаться не столь существенным, поскольку они могли бы дозировать электроэнергию для наиболее важных секторов — для сферы здравоохранения, обороны и т.п.», — отметил Лессард.

Представитель МВФ сообщил, что сейчас одной из составляющих решения, с точки зрения попыток закрыть энергетический разрыв, является импорт из Европы. Но существует технологический предел на объем электроэнергии, который Украина может импортировать,

По его словам, наибольшая технологическая мощность сейчас — 2-2,1 ГВт.

«Если посмотреть на размер восточноевропейских экономик, то 2 гигаватта — это погрешность округления, с точки зрения их энергопотребления», — отметил Лессард.

Вместе с тем эти страны обладают дополнительными мощностями, которые могут появиться в сети, включая новое производство «зеленой» энергии.

«Поэтому любой импорт имеет большое значение. И я думаю, вы правы: большинство людей согласятся, что если бы это было технологически возможно, было бы неплохо увеличить импорт, потому что это стабильные поставки, это безопасные поставки, на них всегда можно рассчитывать, подключение к сети есть. Но в зимний период сложно себе представить, как это может выходить за рамки 2,1 ГВт — максимума, который Украина может импортировать из Европы», — заявил представитель МВФ.

Напомним, по оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки.