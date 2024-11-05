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Новости > Почти по всей Украине стартовал отопительный сезон. Кроме одной области

Почти по всей Украине стартовал отопительный сезон. Кроме одной области

Александр Панько
05.11.24 14:58
153
Почти по всей Украине стартовал отопительный сезон. Кроме одной области

В Украине во всех регионах начался отопительный сезон, за исключением Херсонской области. Там все еще удерживается сравнительно теплая погода. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам главы правительства, готовность общин и областей к зиме является стопроцентной.

Сейчас в Украине работает 83% от всех котельных, которые обеспечивают теплоснабжение. Тепло подается в 70% жилых домов, а также в более 80% школ, больниц и детских садов.

Шмыгаль отметил, что ситуация с началом отопительного сезона находится под контролем профильных министерств и ведомств, которые вместе с местными властями четко осознают свои зоны ответственности.

Напомним, Шмыгаль оценил ситуацию со стартом отопительного сезона в Украине.

Тэги: отопительный сезон, Денис Шмыгаль

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