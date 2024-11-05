В Раде ответили, планирует ли Украина мобилизовать еще полмиллиона человек

Народный депутат Соломия Бобровская прокомментировала распространенную информацию о необходимости мобилизовать в украинскую армию 500 тыс. человек, подчеркнув, что такая цифра в планах ни на этот год, ни на следующий не фигурирует. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

Бобровская подчеркнула, что есть четкие планы по мобилизации, поэтому озвучивая цифру в полмиллиона стоит всегда обращать внимание на временные сроки.

«Полмиллиона человек — за какой срок времени. Это надо уточнить. Потому что разбрасываться такими цифрами — это безответственно. На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тыс до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тыс. По крайней мере на этот год точно. Если мы говорим о следующем году, когда Генеральный штаб говорит о необходимости пополнения приоритетно боевых бригад, дальше формирование новых бригад, тогда речь может идти совсем о другом, и то это не речь о полумиллионе даже на следующий год... По крайней мере о 500 тыс на закрытых заседаниях у нас о полумиллионе речи не шло», — сказала нардеп.

Боброская подчеркнула, что украинцы не могут соревноваться с россиянами «симметрично численность на численность», потому что мы к этому не способны ни ресурсно в человеческом плане, ни финансово-экономически. Наш ответ «асимметричный» и результат мы уже видели в Чороном море, когда наши действия заставили выйти из акватории весь Черноморский флот РФ.

Нардеп также заявила, что новый закон о мобилизации дал положительные результаты, но негативно сказалась на процессе так называемая «бусификация».

Как отметила Боброская, с апреля-мая по сентябрь, то есть в течение пяти месяцев, показатели по мобилизации были выше показателей потребностей Генерального штаба.

«Но другая история — когда ТЦК злоупотребляет этим законом. Интенсивные „бусификации“ просто уничтожают любую возможность адекватной работы и тех ТЦК, где нормальные люди, и военных администрации органов местного самоуправления, и армии как таковой. Это те ворота в Вооруженные силы, которые фактически подрывают что-либо. „Бусификации“ перечеркивают работу рекрутинга, бригад, которые занимаются нормальным рекрутингом», — прокомментировала нардеп.

Напомним, ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев.