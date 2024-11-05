В Канаде нашли жуткого монстра

Необычную жуткую рыбу, у которой десятки зубов, обнаружили на побережье канадского острова Ванкувер. Об этом сообщает издание Vancouver is Awesome.

Эколог Кендра Лаков говорит, что это призрачный гренадер.

Специалист отметила: «Я никогда не видела столько зубов ни у одного животного. Это, наверное, что-то странное».

В свою очередь, руководитель отдела данных о донной рыбе министерства рыболовства и океанов Канады Мария Корнтвей заявила, что особь может быть либо призрачным гренадером, либо грубым глубоководным гренадером.

Ранее ученые обнаружили «вечно недовольных» рыб.