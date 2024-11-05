Ученые рассказали, что будет с мировыми лесами, если люди оставят их в покое

Международная группа экспертов из Австралии и США поведала о том, что будет с мировыми лесами, если люди оставят их в покое. Появились данные их отчета.

В нем специалисты оценили глобальный потенциал естественного восстановления лесов.

Говорится, что без участия людей деревья естественным путем покроют территории, превышающие площадь Мексики, а их площадь увеличится на 215 миллионов гектаров.

Ученые рассказали, что самыми подходящими местами для природной регенерации лесных территорий оказались многие районы Юго-Восточной Азии, Малайзии и Индии общей площадью 98 миллионов гектаров.

Добавляется, что в Юго-Восточной Азии, Малайзии и Индии леса могут возродиться на 90 миллионов гектаров, а в Африке на 25,5 миллиона гектаров.

Информируется, что до 52% естественного восстановления лесов способно произойти всего в пяти странах – Бразилии, Индонезии, Китае, Колумбии и Мексике.

По их словам, есть еще 29 стран, на чьих площадях может вырасти не менее одного миллиона гектаров новых лесов.

Прогнозируется, что восстановление 215 миллионов гектаров леса позволит компенсировать около 23,4 миллиардов тонн выбросов углерода в течение следующих трех десятилетий – это примерно соответствует объему парниковых газов, которые производит вся Австралия за полвека.

Ранее мы писали, что ученые говорят, что 16 тысяч видов деревьев могут исчезнуть.