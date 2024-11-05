Невролог рассказал, как решить проблемы со сном

Российский невролог Владимир Мартынов поведал, как устранить проблемы со сном. Медик дал несколько советов.

Он отметил: «Что делать, если долго не удается уснуть? Первое – наладить гигиену сна: не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию».

Также специалист подчеркнул важность регулярности и распорядка дня: нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

Говорится: «Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета».

Резюмируется: «Когда мы спим, наш мозг очищается от метаболических отходов. Это своего рода уборка, которая помогает нам быть более сконцентрированными и креативными после хорошего сна».

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