Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 700 390 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 4 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 700 390 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 193 танка, 18 538 боевых бронированных машин, 20 121 артиллерийская система, 1 245 РСЗО, 994 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 18 280 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 629 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 28 237 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 587 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что европейцам посоветовали запастись едой и водой на случай войны с РФ.