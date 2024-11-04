Политики ЕС готовятся к возвращению Трампа, — WP

В Европе ожидается пересмотр трансатлантических отношений независимо от результата выборов президента США. Но главные опасения связаны с потенциальным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на 15 политиков, дипломатов и экспертов из пяти европейских стран.

По словам собеседников издания, «идет дискуссия по поводу действий, защищающих от Трампа», в частности от возможных торговых войн и изменений в сфере безопасности. Одна из мер сводится к попыткам европейских политиков быстрее утвердить поставки дальнейшей военной помощи Киеву.

Вместе с тем, Европа сейчас может быть хуже подготовлена ​​к возвращению Трампа, чем была во время его первого президентского срока. Президент Франции Эмманюэль Макрон политически ослаблен, потеряв большинство в парламенте, канцлер ФРГ Олаф Шольц погружен в коалиционные споры и противостоит усугублению крайне правых, а рейтинги премьер-министра Великобритании Кира Стармера достигли рекордного низкого уровня после 3,5 месяцев у власти.

«Что произойдет, если на второй срок будет избран президент, объявляющий НАТО тем, кто отжил свое и не желает больше выполнять обязательства в области безопасности?», — цитируют в материале лидера немецкой консервативной оппозиции Фридриха Мерца. По его словам, в этом случае европейцы окажутся «наедине с собой».

В Европе также есть сомнения относительно отношения Трампа к Украине. Он заявлял, что хочет помочь украинцам «потому что ему жаль этих людей». Он также обвинял президента Украины Владимира Зеленского в начале войны и отказывался говорить о поддержке победы Киева.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах остановит войну в Украине еще до вступления в должность.

Напомним, Трамп хочет «разъединить» Россию и Китай.