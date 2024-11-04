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Новости > В начале рабочей недели в Украину ворвется непогода

В начале рабочей недели в Украину ворвется непогода

Александр Панько
03.11.24 23:59
187
В начале рабочей недели в Украину ворвется непогода

В начале новой рабочей недели в Украине существенно ухудшатся погодные условия. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали о том, что в понедельник, 4 ноября, в восточных и северо-восточных областях ожидается умеренный мокрый снег; на остальной территории нашей страны пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, везде кроме Закарпатья будут порывы 15-20 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, на севере Украины от 0 до 5 тепла. Днем плюс 4-9, на юге страны 8-13 тепла.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 2-4, днем ​​5-7 тепла.

Информируется при этом, что во вторник, 5 ноября, по стране будет без осадков, только в восточных областях ночью пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0. Днем плюс 2-7, на Закарпатье 6-11 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 2-7.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре.

Тэги: погода, погодные условия, синоптики, Киев, регионы, общество, новости Украины

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