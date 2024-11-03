Александр Киктенко и коррупция в Гражданской палате Верховного суда, - СМИ провели расследование

На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной инстанции, соответчиком в которой является владелец мощного отечественного производителя строительных материалов ООО «Сталекс» Александр Киктенко, пишет издание Аргументум со ссылкой на «Открытая Украина».

Также издание отмечает следующее: "Докладчиком по данному делу "ООО "Сталекс"/Александр Киктенко" назначен председатель Кассационного гражданского суда Борис Гулько, по убеждению издания, связанный с близким другом и бизнес-партнером Киктенко — адвокатом Владиславом Нагайченко.

Журналисты не исключают, что именно такая взаимосвязь повлекла за собой ускорение движения данного дела в суде кассационной инстанции, ведь кассационная жалоба была подана 27.08.2024 года, а судебное разбирательство назначено на 06.11.2024 года, хотя другие дела такого рода из-за нехватки судей и беспрецедент количество аналогичных обращений планируется к рассмотрению уже на втором полугодии 2025 года.

В то же время, суть этого дела состоит в том, что владелец компании «Сталекс» всячески пытается сохранить контроль над недвижимым имуществом, которое служило залогом в невыполненном им договоре о ссуде еще в 2018 году.

В ходе предыдущих судебных слушаний оказалось, что господин Киктенко пытался путем серии сделок по пожалованию этого имущества из числа своих близких родственников сделать его добропорядочным приобретателем свою мать, которая завещала это имущество ему же, тем самым выведя его из спора с пострадавшим ссудодателем, а также скрывая факт принадлежности этого имущества своей теще Татьяне Теплухиной, до сих пор являющейся гражданкой российской федерации.

Надеемся, что все эти обстоятельства примет во внимание председатель Кассационного гражданского суда Борис Гулько, который, способствуя однокашнику, вполне может стать инструментом защиты неправомерных имущественных посягательств со стороны лиц, прямо связанных со страной-агрессором».