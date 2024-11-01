МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о ЧП на Запорожской АЭС, которую контролируют россияне. Стало известно, что случилось.

По его словам, на объекте выявили утечку воды в системе теплоносителя одного из реакторов – там уже ведутся ремонтные работы.

Об инциденте информация поступила еще во вторник, 29 октября.

Указывается, что после оценки ситуации специалисты начали ремонтные работы – проводится радиографическая проверка сварных швов, чтобы удостовериться в их надежности.

Резюмируется: «Мы продолжим внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности».

Ранее мы писали, что Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута.