МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о ЧП на Запорожской АЭС, которую контролируют россияне. Стало известно, что случилось.
По его словам, на объекте выявили утечку воды в системе теплоносителя одного из реакторов – там уже ведутся ремонтные работы.
Об инциденте информация поступила еще во вторник, 29 октября.
Указывается, что после оценки ситуации специалисты начали ремонтные работы – проводится радиографическая проверка сварных швов, чтобы удостовериться в их надежности.
Резюмируется: «Мы продолжим внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности».
Ранее мы писали, что Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута.