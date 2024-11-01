Трамп хочет «разъединить» Россию и Китай

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью Такеру Карлсону. Он сделал ряд интересных заявлений по поводу России и Китая.

Политик сказал: «Джо Байден объединил их. Это позор. Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать».

Республиканец добавил: «Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны».

Бывший глава государства отметил, что при нем строительство «Северного потока – 2» было заблокировано.

Дональд Трамп заявил: «Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его».

Ранее мы писали, что Трамп таки обходит Харрис.