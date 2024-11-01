Орбан призвал ЕС начать переговоры с Россией по поводу мира в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное громкое заявление по поводу войны в Украине. Прозвучало оно в Вене на дискуссии «Мир в Европе».

Политик считает, что ЕС должен начать переговоры с Россией, чтобы приблизиться к миру.

Он сказал: «Вопрос сейчас: когда мы договоримся? Потому что каждый день положение все хуже, русские продвигаются, украинцы умирают. Мы проиграли войну, ситуация с каждым днем ухудшается».

Венгерский лидер считает: «Не должно погибнуть на фронте еще больше людей, и мы должны начать переговоры. Очень редко бывает на войне так, что нет никакой коммуникации между воюющими сторонами. В дипломатическом плане то, что мы делаем, это по-варварски. То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими – это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство».

Ранее Джонсон сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине.