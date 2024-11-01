Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 696 410 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 1 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 696 410 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 162 танка, 18 470 боевых бронированных машин, 20 039 артиллерийских систем, 1 244 РСЗО, 994 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 18 088 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 628 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 28 038 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 579 единиц специальной техники.

Ранее Джонсон сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине.