Украина создает системы ИИ для своих дронов, — СМИ

Украина использует десятки отечественных систем с искусственным интеллектом для своих беспилотников, чтобы те могли добиваться целей на поле боя без пилотирования. Об этом сообщает Reuters.

Системы, использующие искусственный интеллект, позволяют беспилотникам обнаруживать цели или долетать до них в районах, защищенных мощным РЭБ.

Украинский чиновник сообщил информагентству, что эффективность поражения целей большинством аппаратов с видом от первого лица упала до 30%-50%, тогда как для новых пилотов этот показатель может составить лишь 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала.

Беспилотники с видом от первого лица, управляемые ИИ, могут достигнуть показателя попадания около 80%, отмечают источники.

Украина также использует беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожить большое количество российских беспилотников с камерами, которые помогают наносить артиллерийские и ракетные удары по украинским целям в тылу.

Напомним, Украина применяет «умные» дроны для атак на энергетическую отрасль России.