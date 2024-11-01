США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине, — Остин

США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

Министр обороны США подчеркнул, что переброска северокорейских солдат в Россию свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, а также о его планах продолжать войну против Украины.

По словам Остина, США продолжат наращивать военную помощь украинским защитникам, как и их союзники по Контактной группе по вопросам обороны Украины.

«Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни», — добавил глава Пентагона.

Напомним, Остин заявил, что Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР.