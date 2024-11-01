Украина обратится в МУС по поводу ордера на арест Ким Чен Ына

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выдачи ордера на арест северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Об этом президент сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

В частности, у главы государства спросили, рассматривает ли Украина возможность обращения в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на арест Ким Чен Ына, который стал соучастником войны России против Украины.

«Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, я думаю, вместе с союзниками, мы готовы к соответствующим шагам», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, когда произойдет боевое столкновение солдат КНДР с ВСУ.