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Новости > Зеленский рассказал, когда произойдет боевое столкновение солдат КНДР с ВСУ

Зеленский рассказал, когда произойдет боевое столкновение солдат КНДР с ВСУ

Александр Панько
01.11.24 10:35
128
Зеленский рассказал, когда произойдет боевое столкновение солдат КНДР с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что боевое столкновение солдат Северной Кореи с Силами обороны Украины — это вопрос дней. Об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Глава государства сказал, что первые солдаты из Северной Кореи уже находятся в Курской области РФ, но боевых столкновений с Силами обороны Украины у них не было.

«Будут. Это вопрос уже в днях, а не месяцах», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уверен, что солдаты из Северной Кореи погибнут, как только Россия их применит.

По его убеждению, Россия попытается делать все, чтобы «погибало больше северокорейских военных, а, значит, они их будут больше толкать вперед, чем россиян». Зеленский сказал: «И поэтому, мы будем с вами видеть эти жертвы. Понятно, что Путин мобилизации внутри своего государства очень боится. Это бьет по его рейтингу, потому что внутри государства мобилизацию не поддерживает большинство людей. Они могут только кричать на украинцев с дивана, а воевать они не очень хотят».

В связи с этим, в такой ситуации Россия себе нашла помощь в КНДР.

Как добавил Зеленский, Россия даже не скрывает, что привлекает к войне солдат и офицеров из Северной Кореи, и иногда даже гордится тем, что КНДР является союзником.

Глава государства добавил, что Северная Корея начала с того, что, по украинским данным, передала России 3,5 млн артиллерийских снарядов, а Россия «этими всеми миллионами убивала наших людей». Также КНДР передавала РФ ракеты.

«А сейчас мы уже говорим о контингенте, который будет воевать на сегодня против нас. На сегодня, нам известно уже о том, что 3 тысячи военных Северной Кореи находятся в подготовительном лагере. Знаем, что количество будет увеличено в ближайшее время до 12 тысяч», — сказал Зеленский.

Отдельно он сказал, что Россия договаривается с КНДР о поставках инженерных войск и большого количества гражданских для того, чтобы те работали на тех, или иных военных заводах РФ.

Также президент добавил, что ситуация с солдатами КНДР в составе российской захватнической армии может быть такой, как это в 2014 году было с оккупацией Крыма, когда страны Запада должным образом не реагировали на захват украинского полуострова, и отсутствие такой реакции привело к полномасштабному вторжению российского диктатора Владимира Путина.

«То же самое с северокорейским контингентом. Путин проверяет реакцию Запада. Путин проверяет реакцию стран НАТО. Путин проверяет реакцию и Южной Кореи. И я считаю, что после этих вех реакций Путин будет решать и увеличивать контингент. Сегодня он как сапер на минном поле. Он проверяет, а что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет, а я считаю, что сегодня так реакция, которая есть — это ничего, это ноль... Тогда будет увеличено количество военных Северной Кореи на нашей земле», — подчеркнул Зеленский.

Отдельно он сказал, что психологически 3 или 10 тыс. солдат из КНДР не смогут подействовать на Украину, потому что такого количества недостаточно. Зеленский добавил: «Будет ли это 3 тыс., 10 тыс. или это будет 100 тыс. — будет зависеть напрямую именно от реакции на применение северокорейских военных Запада на это. Если реакция будет слабая — будет больше. И тогда мы уже будем с вами говорить не о психологическом воздействии, а о реальном влиянии».

Напомним, США сообщили, сколько солдат КНДР уже прибыло в Курскую область.

Тэги: КНДР, ВСУ, Владимир Зеленский

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