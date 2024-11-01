Украинская сторона представила Трюдо План победы

В рамках министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира состоялась встреча украинской делегации с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Представители Украины поблагодарили Канаду и лично Трюдо за неизменную поддержку нашей страны, в частности, военную помощь, участие Канады в коалиции истребителей F-16 и в программе обучения украинских пилотов.

Главные темы встречи — ситуация на поле боя и План победы. Украинская делегация представила премьер-министру Канады и его команде пункты Плана, видение его реализации и Формулы мира.

Отдельно украинская делегация отметила лидерство Канады в Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Канады во время председательства этой страны в G7 в следующем году.

«Наша поддержка Украины неизменна. Мы являемся сопредседателем коалиции за возвращение украинских детей и отданы этому делу на длительный период. Украинские дети должны быть возвращены домой. Мы хотим помогать Украине и ее народу, пока они не достигнут мира», — отметил Трюдо.

Также он подчеркнул, что агрессия РФ влияет не только на Украину. В частности это касается продовольственной безопасности. Поэтому заверил, что Канада будет делать все ради защиты свободного судоходства в Черном и Азовском морях для экспорта зерновой продукции.

Напомним, в Госдепе США дали оценку плану победы Украины.