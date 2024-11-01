Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует телеканал CBS News.

Политик считает, что Россия не напала бы на нашу страну, если бы президентом США был Дональд Трамп.

Он сказал: «Когда я управлял внешней политикой Великобритании и работал очень тесно с администрацией США во главе с Дональдом Трампом, я видел некоторые вещи, которые укрепили глобальную стабильность, которые положительно сказывались на мире».

Борис Джонсон добавил: «Я думаю, что можно вполне вероятно сказать, что, если бы он находился у власти в 2022-м году, Россия не вторглась бы в Украину, как она это сделала. Это мое основанное на интуиции предположение».

Экс-глава правительства отметил, что Дональд Трамп занял жесткую позицию по отношению к России после отравлений в Солсбери в 2018-м году, а США в его время выдворили шестьдесят российских дипломатов, а также передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее Россия отказалась «замораживать фронт» в Украине.