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Новости > Британцы рассказали о пьянстве среди животных

Британцы рассказали о пьянстве среди животных

Агата Кловская
01.11.24 11:18
114
Британцы рассказали о пьянстве среди животных

Эксперты из Эксетерского университета в Великобритании поведали о пьянстве среди животных. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что те намного чаще употребляют алкоголь, чем считалось ранее.

Дело в том, что этанол естественным образом попадает в организм существ, употребляющих сладкие фрукты.

Поясняется, что этанол, или этиловый спирт, впервые стал широко распространенным около ста миллионов лет назад, когда цветковые растения начали производить сладкий нектар и фрукты, которые могли ферментировать дрожжи.

Сейчас же он естественным образом присутствует почти в каждой экосистеме.

Сказано, что в большинстве случаев естественно ферментированные фрукты содержат всего 1-2% алкоголя по объему, однако в перезрелых пальмовых плодах в Панаме были обнаружены концентрации до 10,2%.

Специалисты информировали, что гены для разложения этанола появились у животных до того, как его начали производить дрожжи.

Со временем эволюция доработала эту способность у млекопитающих и птиц.

Пока непонятно, употребляют ли животные этиловый спирт ради опьянения, так как это состояние обычно мешает выживанию в условиях дикой природы.

Есть мнение, что запах брожения может указывать представителям фауны путь к источникам пищи.

Указывается, что некоторые животные используют свойства спирта в свою пользу. Например, плодовые мушки откладывают яйца в содержащие этанол вещества, поскольку такая среда защищает личинки от паразитов.

Эколог Анна Боуленд отметила: «С когнитивной стороны были выдвинуты идеи, что этанол может активировать эндорфиновую и дофаминовую системы, что приводит к чувству расслабления, которое может иметь преимущества с точки зрения социальности».

Ранее был опровергнут популярный миф о похмелье.

Тэги: животные, ученые, алкоголь, мир, наука

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