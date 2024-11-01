Ученые придумали, как снизить вред от радиации

Международная группа ученых выяснила, как снизить вред от радиации. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что белок Lico B (Ликохалкон B) способен смягчить вред радиации для здоровых тканей.
Опыт провели на мышах.
Отмечается: «Хотя лучевая терапия помогает уничтожить раковые клетки, побочные эффекты радиации приводят к повреждению здоровых тканей и повышают риск летального исхода».
Во время эксперимента специалисты протестировали белок Lico B для защиты клеток от радиации, которые обработали за два часа до облучения рентгеном в дозе 10 Гр.
Кроме этого за сутки до облучения рентгеновскими или гамма-лучами препарат с Lico B вводили внутрибрюшинно грызунам.
В обоих случаях серьезно повысился уровень антиоксидантов в клетках и тканях, уменьшилось повреждение ДНК и смягчилось воспаление.
При этом увеличилось время выживания животных.
Ожидается, что после дополнительных исследований Lico B может стать радиозащитным средством при ядерных катастрофах, лучевой терапии и космических полетах.
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