США сообщили, сколько солдат КНДР уже прибыло в Курскую область

Госсекретарь США Энтони Блинкен поведал новую информацию о солдатах КНДР в Курской области России. Она прозвучала на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, главой Пентагона и министром обороны Южной Кореи в Вашингтоне.

Было сказано: «По нашим оценкам, всего в России находится около десяти тысяч северокорейских солдат».

Добавляется: «По последним данным, до восьми тысяч из них были переброшены в Курскую область».

Дипломат отметил: «Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни».

По его словам, Россия обучает солдат КНДР артиллерии, БПЛА, базовым пехотным операциям, включая расчистку окопов, что свидетельствует о том, что она полностью намерена использовать эти силы во фронтовых операциях.

Ранее Зеленский подтвердил, что хочет получить оружие от Южной Кореи.