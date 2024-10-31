Китай усиливает цензуру в Интернете

Власти Китая запускают двухмесячную кампанию по усилению контроля в интернете. Известно, что она будет касаться информации и оппозиционных настроений, следует из заявления управления по вопросам киберпространства КНР.

Сообщается, что кампания распространяется на социальные сети, короткие видео, прямые трансляции, новости, интернет-торговлю, поисковики, отзывы о покупках.

Кроме этого она направлена на различные приложения, которые предоставляют контент и услуги в пределах города на основании географического положения.

Информируется о том, что соответствующие мероприятия будут проходить в масштабах всей страны на протяжении двух месяцев.

Будет вестись борьба с контентом, вызывающим враждебность между людьми; оскорблениями и клеветой, которые затрагивают конкретные регионы страны, профессии или группы людей, распространяют экстремизм и дискриминацию, провоцируют оппозиционные настроения.

Добавляется, что распространение ложной информации, связанной с местной государственной политикой, фабрикация слухов о катастрофах или авариях, публикация фальшивой информации для привлечения аудитории будет также подлежать контролю со стороны САС.

Будет также усилено внимание порнографический контент, посты и видео сексуального характера, а также на интернет отзывы, написанные за деньги.

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