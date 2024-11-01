Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал пугающее заявление по Ближнему Востоку. Предрекает большие проблемы.

Он сказал: «Регион движется к серьезному огненному кольцу. Последующие процессы будет более беспокойным в регионе. Мы в координации с ООН будем работать над тем, как взять события в регионе под контроль».

Добавляется также, что Турция считает своим гуманитарным долгом поддержать палестинский и ливанский народы.

Политик резюмировал: «Мы высоко ценим позицию наших братьев, которые хорошо знают, что такое угнетение, против политики геноцида Израиля. Мы призываем совестливые страны оказывать большее давление на Израиль».

Ранее мы писали, что Эрдоган предлагает искать «путь диалога» для окончания войны в Украине.