Во Львовской области убили редких животных

Львовскую область потрясло страшное ЧП. О нем сообщает Генеральная прокуратура.
Информируется, что Экологическая прокуратура начала расследование браконьерского убийства краснокнижных зубров.
Открыто досудебное расследование по факту незаконной охоты на зубров, занесенных в Красную книгу Украины (ч. 1 ст. 248 УК Украины).
Говорится о том, что на территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» неизвестные в угодьях незаконно охотились на зубров и двоих убили.
При этом браконьеры унесли мясо животных, а остатки одной туши пытались сжечь.
Сейчас продолжается следствие.
Резюмируется: «Зубры занесены в «Красную книгу Украины» с 1980-го года и имеют природоохранный статус «пропавший в природе» из-за браконьерства и угрозы уничтожения вида».
Ранее мы писали, что в Украине таинственно исчезают зубры.