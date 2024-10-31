Во Львовской области убили редких животных

Львовскую область потрясло страшное ЧП. О нем сообщает Генеральная прокуратура.

Информируется, что Экологическая прокуратура начала расследование браконьерского убийства краснокнижных зубров.

Открыто досудебное расследование по факту незаконной охоты на зубров, занесенных в Красную книгу Украины (ч. 1 ст. 248 УК Украины).

Говорится о том, что на территории Зубрицкого лесничества филиала Самборское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» неизвестные в угодьях незаконно охотились на зубров и двоих убили.

При этом браконьеры унесли мясо животных, а остатки одной туши пытались сжечь.

Сейчас продолжается следствие.

Резюмируется: «Зубры занесены в «Красную книгу Украины» с 1980-го года и имеют природоохранный статус «пропавший в природе» из-за браконьерства и угрозы уничтожения вида».

Ранее мы писали, что в Украине таинственно исчезают зубры.