Зеленский подтвердил, что хочет получить оружие от Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна собирается в скором времени передать Южной Корее подробный запрос о необходимом оружии. Об этом он сказал в интервью KBS.

Политик отметил, что пока что помощь Сеула для Киева ограничивалась финансами и гуманитарными действиями.

Украинский лидер сообщил: «После того, как КНДР получила официальный статус пришедшего воевать против граждан Украины, наш запрос будет детальным, он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии».

Глава государства добавил, что не знает, как ответит на такой запрос Южная Корея, однако нашей стране необходима дополнительная артиллерия, системы ПВО и некоторые другие важные вещи.

Ранее в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России.