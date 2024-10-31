Стало известно, какую учетную ставку будет удерживать НБУ до следующего лета

НБУ сообщает, что его правление приняло решение сохранить учетную ставку 13%. Финансовый регулятор собирается удерживать ее на этом уровне до лета 2025-го года.

Сказано: «С целью поддержания устойчивости валютного рынка, приведения инфляции к цели в течение следующих лет и сохранения контроля за инфляционными ожиданиями правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%».

Добавляется, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы, наоборот, усилились. Из-за этого НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике и принимать взвешенные меры для обеспечения устойчивости валютного рынка.

Говорится: «В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков НБУ будет готов реагировать всеми имеющимися мерами монетарной политики».

Информируется, что в случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогнозируемого и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применить дополнительные монетарные меры.

Ранее в Украине был улучшен прогноз роста экономики.