В Украине улучшен прогноз роста экономики

Появился свежий макроэкономический прогноз НБУ. Опубликованы актуальные данные.

Финансовый регулятор ожидает, что рост экономики нашей страны по итогам этого года составит 4% вместо прогнозируемых в июле 3,7%.

В то же время, ожидается, а по результатам 2025-го года это будет 4,3% (было 4,1%).

Позитивный факторы, которые улучшили прогноз – меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур.

Отмечается, что НБУ связывает прогноз роста украинской экономики на 4,3-4,6% в 2025-2026-х годах со значительными бюджетными стимулами, подкрепленными существенными объемами международного финансирования.

Стоит напомнить, что июльский прогноз предусматривал рост ВВП по итогам 2026-го года на уровне 4,8%.

Указывается на то, что стимулирующими факторами для прогноза выступили также увеличение доходов домохозяйств, наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос.

Добавляется, что негативное влияние на восстановление роста экономики Украины имели российские атаки на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватка трудовых ресурсов.

Резюмируется, что реальный ВВП продолжал расти как во втором, так и в третьем кварталах этого года.

Ранее НБУ спрогнозировал, что будет с инфляцией в следующем году.