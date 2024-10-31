Зеленский рассказал, договорятся ли Киев и Будапешт о НАТО

Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, регулирующий двусторонние отношения. В нем будет пункт о вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями общин и районов Закарпатья в четверг, 31 октября.

Глава государства напомнил, что диалог с Венгрией важен, потому что это одна из тех стран, которая может частично блокировать План победы Украины. Зеленский уверен, что украинцы пройдут любую блокаду Венгрии, но хочется, чтобы наша страна шла к победе без блокад от соседей, а наоборот — с их помощью.

«Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели получить двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много всего. Убрать недопонимание или какие-то вызовы современности, будущего, и исторические, и прошлого. Дабы не поднимать вопрос о меньшинствах», — рассказал президент.

По его словам, составляющей двустороннего диалога и документа являются вопросы безопасности, а именно вступление Украины в НАТО. Киев просит Будапешт не блокировать приглашение Альянса.

«То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт имеется в наших предложениях, нам бы очень хотелось, чтобы Венгрия не блокировала пункт даже такой. Для нас это важно», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира.