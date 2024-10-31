В ОП рассказали о «переговорах» об отказе от ударов по энергетике

Российская Федерация не откажется от ударов по энергетике, потому что это ее ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину и ее партнеров. Поэтому утверждение о «переговорах» между Киевом и Москвой по прекращению ударов является странной логикой. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.

Он отметил, что уже в четвертый раз слышит о «переговорах через посредство Катара» о прекращении ударов по энергообъектам и каждый раз СМИ ссылаются на анонимные источники.

По его словам, учитывая тот тип войны, который Россия вела до этого, использовала удары по энергетике как ключевой аргумент психоэмоционального давления на Украину и ее международных партнеров, враг продолжает эскалировать:

— проводит ядерные учения;

— закупает ракеты в других странах;

— подтягивает живую силу из Северной Кореи.

По его словам, это «чуть странная логика» западных СМИ, потому что зачем России отказываться от типа войны, которую она ведет, «если она не умеет иначе».

По мнению Подоляка, такие новости — газетная утка. Однако такая дезинформация кому-то нужна, и ее количество будет расти.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что между Россией и Украиной якобы «начались предварительные переговоры» при посредничестве Катара, направленные на «прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран». Обсуждения якобы находятся на очень ранней стадии.

Напомним, РФ нанесла энергетике Украины ущерб на $1 млрд.