Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за «слива» в медиа

Запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей плана победы. «Слив» этой информации означает лишь то, что между партнерами нет ничего конфиденциального. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

«Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.», — заявил он.

По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США).

«Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира.