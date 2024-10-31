Дуда назвал препятствие вступлению Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Европейский Союз требует специальной аграрной политики, потому что у нее слишком мощное сельское хозяйство. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Trwam.

«Если мы говорим о вступлении Украины в ЕС, то вопрос ее сельского хозяйства нуждается в детальном анализе, обсуждении и особой европейской политике в этой сфере, потому что украинское сельское хозяйство действительно настолько мощное, что может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в его нынешнем виде», — сказал он.

Напомним, Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29.