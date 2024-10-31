В США призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Двухпартийные лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту страны Джо Байдену. Они просят его дать разрешение Польше как союзнику по НАТО сбивать вражеские ракеты над Украиной. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн направили Байдену письмо. В нем они просят предоставить Польше полномочия «перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие приблизиться к польскому воздушному пространству».

Их запрос основан на том, что Польша имеет инициативу применять свои системы ПВО и потенциально расширить их действие не только на польское небо, но и на украинское.

Следует напомнить, что этой весной, во время одного из обстрелов Украины Россией, российские ракеты на короткое время пересекли польское воздушное пространство.

Напомним, страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной.