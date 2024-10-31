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Новости > Компания ДиКаприо и продюсер из Украины снимут фильм об экологии «Монреальский протокол»

Компания ДиКаприо и продюсер из Украины снимут фильм об экологии «Монреальский протокол»

Антон Филатов
30.10.24 20:08
186
Компания ДиКаприо и продюсер из Украины снимут фильм об экологии «Монреальский протокол»

Оскароносный режиссер фильма «Бекхэм» Фишер Стивенс («Город Астеройдов», «Аве, Цезарь») приступит к съемкам климатической драмы «Монреальский протокол». Лента расскажет историю ученых, решивших восстановить дыру в озоновом слое во избежание глобальной экологической катастрофы.

Адаптацией сценария занимается Джесс Кимбалл Лесли («Короли Америки»). Созданием картины занимаются компании Highly Flammable и Appian Way, руководимой Леонардо Ди Каприо, а также New State Pictures и Curiosity Rights продюсера из Украины Джейди Захариаса.

А за финансирование девелопмента взялась компания RandomGood Films («За пределами утопии»).

Компании RandomGood, Highly Flammable и Appian недавно сотрудничали в создании картины "We Are Guardians".

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