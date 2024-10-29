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Новости > Мантия Земли… раскололась надвое

Мантия Земли… раскололась надвое

Агата Кловская
29.10.24 15:25
171
Мантия Земли… раскололась надвое

Эксперты из Кертинского университета в Австралии вместе с коллегами из лаборатории Лаошань в Циндао в Китае поведали о том, что мантия Земли раскололась на две части. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что этот процесс отражает создание и разрушение суперконтинента Пангея.

Ученые поясняют, что мантия нашей планеты состоит из Африканского и Тихоокеанского доменов. Африканский домен простирается от восточного побережья Азии и Австралии через Европу, Африку и Атлантику.

Добавляется, что Тихоокеанский домен в соответствии с названием охватывает Тихий океан. Домены разделены разломом Тихоокеанского огненного кольца.

Также указывается на то, что мантия под Африканским доменом полна изотопами множества элементов, чей набор гораздо более разнообразен по сравнению с Тихоокеанским доменом, отметили ученые.

Информируется, что подобная картина отражает последние два цикла суперконтинентов. Около 1,2 миллиарда лет назад образовался суперконтинент Родиния, который распался примерно 750 миллионов лет назад.

Говорится, что после этого около 335 миллионов лет назад образовался сверхконтинент Пангея, который прекратил существовать 200 миллионов лет назад.

Специалисты поведали: «После того как Пангея распалась, различные элементы и их изотопы сохранились как в глубоких, так и в поверхностных слоях мантии. Они попали туда в ходе процесса субдукции – наползания одной литосферной плиты на другую».

Они рассказали: «Наши результаты проливают больше света на процессы, связывающие мантию и поверхность. Причина распада суперконтинентов не до конца понятна, но считается, что это связано с подъемом горячего мантийного материала из глубоких областей мантии, называемых мантийными сгустками».

Резюмируется, что осознание данных процессов способно помочь геологам определить, где могут быть сконцентрированы полезные мантийные материалы, в частности редкоземельные элементы.

Ранее ученые столкнулись с подземным явлением, которое нарушает физические законы и может привести к катастрофе.

Тэги: ученые, мир, Земля, наука

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