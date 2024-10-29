Найдены ну очень необычные обезьяны

Международная группа экспертов из Германии и Вьетнама поведала об очень необычных обезьянах. Они способны пить морскую воду без вреда для здоровья.

Речь идет о лангурах с вьетнамского острова Кат Ба. Это одни из самых редких приматов на нашей планете. Сейчас численность данного вида составляет не более 85 особей. Сокращение популяции привело к генетическому обеднению и близкородственному скрещиванию.

Ученые рассказали, что, несмотря на крайне уязвимое положение, лангуры Кат Ба сумели адаптироваться к своему месту жительства и выработать способности для выживания в условиях нехватки пресной воды.

Были выявлены изменения в генах животных, которые, судя по всему, сделали их менее восприимчивыми к соленой воде.

Добавляется, что генетические адаптации дали обезьянам возможность справляться с высоким содержанием натрия.

Резюмируется, что изучение лангуров Кат Ба служит ценной моделью для анализа последствий резкого падения численности вида для его генетического разнообразия.

Ранее ученые выяснили об обезьянах кое-что весьма неожиданное.