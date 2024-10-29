Ученые говорят, что 16 тысяч видов деревьев могут исчезнуть

Сразу 16 тысяч из 47 тысяч видов деревьев могут исчезнуть. Об этом сказано в докладе Международного союза охраны природы.

В документе сказано, что деревья вырубаются для заготовки леса и расчистки земли для сельского хозяйства и расширения человеческого населения.

Добавляется, что изменение климата представляет собой дополнительную угрозу из-за усиливающейся засухи и лесных пожаров.

Сообщается: «Уязвимые виды деревьев встречаются в 192 странах, но наибольшая доля наблюдается на островах из-за быстрого развития городов и расширения сельского хозяйства, а также проникновения чужеродных видов, вредителей и болезней из других мест».

Указывается на то, что в Южной Америке 3 356 из 13 668 оцененных видов деревьев находятся под угрозой исчезновения.

Ученые призывают к защите и восстановлению лесов путем посадки деревьев, а также к сохранению вымирающих видов посредством создания семенных банков и коллекций ботанических садов.

Ранее были названы самые полезные комнатные растения.