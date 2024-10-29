Российские телекомпании требуют от Google 2 ундециллиона рублей

Сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Цифра удваивается каждую неделю. Об этом сообщает российское издание РБК.

Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ пропагандистских каналов к платформе YouTube, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.

В ходе очередного заседания суда, которое состоялось 28 октября, судья упомянул, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».

Потерпевшими в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», YouTube-канал Маргариты Симоньян.

Если решение суда не будет выполнено в течение девяти месяцев, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы.

Другой участник процесса рассказал, что в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

Напомним, Google ввел ограничения для россиян.