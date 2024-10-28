Рютте сделал заявление о войсках КНДР в РФ

Военнослужащие Северной Кореи уже развернуты для боевых действий в Курской области РФ. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге в понедельник, 28 октября.

По его словам, сегодня утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее спецслужбам известно о присутствии военных КНДР в России и их привлечении к войне в Украине.

«Сегодня я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию и что северокорейские подразделения были направлены в Курскую область. Такое применение северокорейских войск, во-первых, означает существенную эскалацию в привлечении КНДР в российскую преступную войну. Во-вторых, это является еще одним нарушением резолюции Совета безопасности ООН», — заявил Рютте.

Он от имени НАТО призвал Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия, а также углубление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном угрозой и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности.

«Но одновременно привлечение северокорейских военных на Курщине — это признак растущего отчаяния Путина... Он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из заграницы... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины — это наша безопасность», — пообещал Марк Рютте.

Напомним, Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России.