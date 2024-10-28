Есть ли жизнь в открытом космосе? Американцы выдвинули новую версию

Эксперты из Гарвардского университета в США заговорили о том, есть ли жизнь в открытом космосе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты смоделировали среду, в которой могла бы существовать внепланетная жизнь в открытом космосе.

Указывается на то, что хоть планеты кажутся идеальными местами для поиска жизни, теоретически организмы могли бы процветать и вне крупных небесных тел при наличии ряда условий.

Подчеркивается, что любое биологическое сообщество в космосе должно решить несколько задач. Так, им следует поддерживать внутреннее давление, сопротивляясь окружающему вакууму, в связи с чем колонии необходимо сформировать мембрану или оболочку.

Еще один вопрос заключается в том, чтобы обеспечивать достаточно высокую температуру для существования жидкой воды. На нашей планете это достигается за счет парникового эффекта атмосферы.

Ученые говорят: «Во внепланетной среде организмы могут прибегать к методу, которым пользуются сахарские серебряные муравьи. Эти насекомые регулируют внутреннюю температуру, варьируя длины волн света, которые они поглощают или отражают. Внешняя мембрана космической колонии может обладать теми же свойствами».

Сообщается, что в отсутствие гравитации органическая колония должна будет преодолеть потерю легких элементов и пополнять их каким-либо способом.

Говорится, что колония должна находиться в обитаемой зоне звезды, получая максимально возможное количество солнечного света. Другие ресурсы, такие как углерод или кислород, гипотетическое сообщество может найти на астероидах, а затем перейти к полностью замкнутой системе.

Резюмируется, что этот возможный организм или группа организмов будет выглядеть как прозрачная сфера из тонкого и твердого материала.

Ранее ученые предсказали, как «умрет» Вселенная.