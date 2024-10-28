Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве раскрыли детали реформы МСЭК

В Минздраве раскрыли детали реформы МСЭК

Александр Панько
28.10.24 14:48
218
В Минздраве раскрыли детали реформы МСЭК

Правительство во исполнение решений СНБО и президента Владимира Зеленского утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что этот план предусматривает:

— создание рабочей группы для пересмотра решений, которые принимали МСЭК, в частности в отношении должностных лиц;

— разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;

— быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;

— вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

Там напомнили, что Минздрав разработал законопроект о трансформации процессов оценки функциональности, установления инвалидности и ликвидации МСЭК, а также отдельно изменения в Бюджетный кодекс Украины. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение. В начале октября законопроект был представлен на встрече с общественными организациями и экспертами.

«Отметим, что система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует только Центральную МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий. Управление деятельностью областных бюро МСЭК осуществляет руководитель, который назначается и увольняется учредителем — областным советом. То есть руководители местных комиссий назначаются распоряжением председателя областного совета на основании решения областного совета», — сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, которые позволяют Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, принадлежащую к сфере управления Минздрава, и имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Отмечается, что по решению Минздрава Украины выполнение функций Центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр. Там в течение 2024 года Минздравом создавалась необходимая материально-техническая база, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей.

«Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена», — добавили в Минздраве.

Напомним, в Минздраве рассказали, чем заменят МСЭК в Украине.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, реформа, МСЭК

Комментарии

Статьи

27.10.24 22:55

ТОП коррупционеров Украины 2024 года /обновлено/

Автор: Александр Панько

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.10.24 16:47

Рютте сделал заявление о войсках КНДР в РФ

28.10.24 16:33

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре

28.10.24 15:58

Япония даст Украине более трех миллиардов долларов из замороженных российских активов

28.10.24 15:53

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля

28.10.24 15:28

Есть ли жизнь в открытом космосе? Американцы выдвинули новую версию

28.10.24 14:23

Турция готовится к визиту Путина, — СМИ

28.10.24 14:14

Выявлено еще одно негативное последствие бессонницы

28.10.24 14:08

В ближайшие дни Украину накроет похолодание – прогноз синоптиков

28.10.24 13:33

Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ

28.10.24 15:53

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля

28.10.24 13:33

Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ

28.10.24 12:12

Скончался основатель KADORR Group Аднан Киван

28.10.24 09:12

В ОП назвали условие для начала переговоров с Россией

25.10.24 13:50

НАТО, КНДР и компромиссы: Путин сделал ряд резонансных заявлений по Украине

25.10.24 13:49

Путин рассказал о «секретном предложении» от Украины

25.10.24 13:33

Маск может быть посредником сделки Трампа и Путина по Украине, — WSJ

25.10.24 11:28

Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

25.10.24 09:09

Лукашенко объяснил нападение Путина на Киев из Беларуси

24.10.24 12:45

Семь стран блокируют приглашение Украины в НАТО, — Politico

24.10.24 11:12

PornHub купил ортодоксальный еврей: часть доходов от порно он пожертвует армии ЦАХАЛ

22.10.24 16:55

Apple заинтриговала своих пользователей грядущими новинками

23.10.24 15:48

Война в Украине: Си Цзиньпин назвал три принципа, которых следует придерживаться

22.10.24 16:22

В Одессе во время воздушной тревоги умерла школьница

22.10.24 15:48

Названы самые полезные комнатные растения

22.10.24 14:44

Букмекеры считают, что Трамп уже почти победил Харрис

24.10.24 10:52

Пентагон оценил вероятность переговоров между Украиной и Россией

24.10.24 11:24

Война в Украине может перерасти в Третью Мировую войну, — The Telegraph

23.10.24 13:14

Из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза

22.10.24 09:41

Харрис заявила, что Путин будет в Киеве, если Трамп станет президентом США

Фото и Видео
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком
Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский
КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский
В США вертолет врезался в радиовышку – погибли люди
В США вертолет врезался в радиовышку – погибли люди
Замри (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Замри (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Тертулиана Лустоза: историк-трансгендер показал студентам свой зад
Тертулиана Лустоза: историк-трансгендер показал студентам свой зад
Дюна: Пророчество (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Дюна: Пророчество (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Ai-Da: картину, написанную роботом, впервые выставили на аукцион
Ai-Da: картину, написанную роботом, впервые выставили на аукцион
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.