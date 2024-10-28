Турция готовится к визиту Путина, — СМИ

Турция начала подготовку к визиту российского диктатора Владимира Путина в Анкару. Об этом 28 октября пишут росСМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что дата визита не согласована.

«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены», — сказал собеседник.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин намерен посетить Турцию. По его словам, о запланированном визите лидер России сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в рамках встречи на саммите БРИКС в Казани. Президент Турции заявил, что ожидает главу Кремля.

Эрдоган заявил, что во время переговоров с Путиным якобы «увидел желание российской стороны совершить обмены военнопленными с Украиной».

Напомним, Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России.