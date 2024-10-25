Лукашенко заговорил о возможности войны с Россией

Формальный белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил войной, если Россия попытается присоединить Беларусь. Об этом он сказал в интервью Известиям, обнародованном в пятницу, 25 октября.

«Вы — меньше, мы — больше, а у нас экономика такая, сякая. Мы будем вам помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопрос ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов, личных и других. У нас никогда так не стоял вопрос. Ну, в России кое-кому будет и в высоких кругах. Надо это выбросить», — заявил Лукашенко

В то же время он подверг критике идею войны в современном мире, назвав завоевание территорий глупостью.

«Да, сегодня можно нагнуть, завоевать кого-то, а завтра что? Ну, хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать, а дальше что? Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос „а что дальше?“. Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина, и они совершали теракты против нас и россиян? Они (украинцы) это будут делать... Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и хорошо — мир изменился, другой мир. Поэтому дурацкие задачи ставить перед собой не надо, и всегда нужно думать о том, что будет потом», — добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко объяснил нападение Путина на Киев из Беларуси.