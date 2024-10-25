В ООН объяснили, почему Гутерриш поехал к Путину

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш встретил День ООН в Казани вместе с Владимиром Путиным, поскольку именно на 24 октября был назначен саммит БРИКС. Об этом сказал замглавы генсека ООН Фархан Гак, сообщает «Укринформ».

«Здесь, конечно, дать проведение саммита БРИКС такие, как они есть... И он (Гутерреш), как и всегда, решил посетить саммит БРИКС», — сказал он, пытаясь объяснить, что именно заставило Гутерриша праздновать День ООН в обществе российского диктатора.

На вопрос, намерен ли генсек призвать Путина прекратить военную агрессию против Украины, Гак ответил: «Вы, наверное, видели, что он сказал на саммите БРИКС, в частности, об Украине. И это взгляды, которые он придерживается в течение достаточно длительного времени — о необходимость соблюдения Устава ООН, международного гуманитарного права и резолюций ООН».

Напомним, Генсек ООН приехал в Россию на встречу с Путиным.