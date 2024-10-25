Путин неожиданно высказался по поводу войны в Украине

Президент России Владимир Путин неожиданно заявил, что сожалеет о войне с Украиной. Произошло это на саммите БРИКС.

Он отметил: «Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению».

При этом политик сравнил ситуации в нашей стране и в Палестине: «Гуманитарная катастрофа в Секторе Газа это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете».

Ранее Путин пожаловался участникам БРИКС на Украину.