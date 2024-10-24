Президент Палестины резко наехал на Израиль

Президент Палестины Махмуд Аббас наехал на Израиль. Произошло это на заседании саммита БРИКС.

Он призвал заставить Израиль покинуть оккупированные территории его государства.

Было сказано: «Мы призываем страны мира обязать власти оккупации завершить незаконное присутствие на землях государства Палестина в течение одного года и в случае невыполнения ввести против них санкции».

По его словам, Израиль совершает этнические чистки и геноцид в Секторе Газа.

Кроме этого политик потребовал осудить закрытие Израилем офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме и заставить правительство отменить это решение.

Ранее мы писали, что в Секторе Газа скоро закончится еда.